Monti Sibillini, avvistato un unicorno

Non è soltanto una leggenda: l'unicorno esiste davvero e vive nei boschi dei Monti Sibillini , nelle Marche. Si tratta di un esemplare rarissimo e sono pochissime le testimonianze di altri animali simili a lui. In realtà è un capriolo con un solo corno dovuto ad una mutazione genetica ed è probabile sia stato proprio un suo simile ad aver ispirato in passato il mito dell'unicorno. La zona dell'avvistamento è vicina alla "Grotta della sibilla" che, secondo la leggenda, ospitava un regno fatato in cui vivevano creature meravigliose.