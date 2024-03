Sagre di gusto: gli appuntamenti golosi del weekend

Non mancano però gli appuntamenti con il gusto in tutta Italia, con carni, primi piatti e molto altro. Ecco allora gli eventi più saporiti del fine settimana 15 – 17 marzo.

BEEF & SNOW, Val d'Ega (Bolzano) – Tra i panorami innevati dell’Alto Adige si rinnova l’appuntamento con “Beef and Snow”, per ricaricarsi di energia tra una sciata e l’altra, e scoprire tanti piatti deliziosi a base di ottimi prodotti locali. Da domenica 15 a domenica 24 marzo le baite, i rifugi del comprensorio sciistico e i ristoranti di Obereggen e Carezza offrono capolavori culinari a base di carne bovina di alta qualità, rigorosamente provenienti dai pascoli della Val d'Ega, proposti anche in modo insolito. Informazioni: eggental.com.



FESTIVAL DEL FORMAGGIO, Campo Tures (Bolzano) - Nel fine settimana 15-17 marzo il formaggio degli alpeggi di montagna è di scena a Campo Tures, in Valle Aurina, dove si riuniscono cento produttori caseari d'Italia e d'Europa che presentano più di 1000 formaggi differenti. Per tre giorni lo splendido scenario montano fa da cornice a prodotti di eccellenza e a un programma d’intrattenimento per tutte le età. Sono presenti chef d’eccezione con le loro proposte creative a base di formaggio ed esperti di gusto che guidano degustazioni particolarissime. Per i più piccoli ci sono appuntamenti pensati per loro, alla scoperta del mondo del latte e del formaggio. L’evento si svolge nel nuovo padiglione della musica in centro a Campo Tures. Orario continuato dalle ore 10.00 alle 19.00. Informazioni: www.kaesefestival.com.

LA CASOLARA, Trento – Sabato 16 e domenica 17 marzo il formaggio e i prodotti caseari sono protagonisti anche presso il Polo Espositivo Trento Expo con degustazioni, laboratori, showcooking e presidi Slow Food, nell’ambito dell’evento “Mostra dell’Agricoltura”. La manifestazione offre un vero e proprio itinerario del gusto tra le diverse produzioni artigianali dei prodotti lattiero caseari di tutta Italia. Ci sono il Castelmagno Dop, Fontina biologica Dop, Gorgonzola Dop, Provolone dop, Fiore sardo Dop mozzarella di bufala, burrata, e ancora formaggi al tartufo, pecorini e caprini di varie stagionature, prodotti biologici, ma anche latte fresco, yogurt e piccoli frutti. Non mancano, per accompagnarli, deliziose mostarde, salse, marmellate, miele e molto altro ancora. I prodotti presenti si possono degustare in fiera oppure acquistare, grazie alla presenza di alcuni presidi Slow Food che propongono in vendita le eccellenze casearie tipiche locali. Ci sono anche i laboratori di cucina aperti a grandi e bambini, laboratori ludico–didattici, showcooking e degustazioni guidate gratuite. Orari: dalle ore 08.30 alle ore 19.00. Informazioni: www.trentoexpo.com.



GLI AGRUMI DI CANNERO RIVIERA, Cannero Riviera (Verbano-Cusio-Ossola) – Il buon sapore e il profumo degli agrumi invadono i giardini e il lido di Cannero Riviera, cittadina sulle rive del Lago Maggiore sabato 16 e domenica 17 marzo. A fare da corona ai frutti, protagonisti anche di speciali menù nei ristoranti locali, ci sono mercatini e mostre, stand con punti vendita di piante, libri, dolci e profumi ma anche esperti pronti a dispensare consigli sulla coltivazione di queste piante. Sono in calendario anche incontri culturali, laboratori didattici per i bambini, appuntamenti per grandi e piccini, e ancora escursioni in catamarano e passeggiate naturalistiche. L’evento si svolge anche nei giorni infrasettimanali dal’11 al 15 marzo, con visite guidate (su prenotazione) alla mostra, ai giardini e al Parco degli Agrumi. La manifestazione si tiene anche in caso di pioggia. Informazioni: www.agrumidicannero.org.



FESTA DELLA BIRRA E ST. PATRICK DAY, Grazzano Visconti (Piacenza) – Un tuffo nello spirito irlandese attende i visitatori sabato 16 e domenica 17 marzo a Grazzano Visconti, il grazioso borgo medievale piacentino per celebrare il Saint Patrick Day, santo patrono dell’Irlanda. Sono in programma musica folk, parate, street food con ottimi piatti e specialità provenienti da tutta Italia: protagonista e, ovviamente, fiumi di birra. Sabato e domenica, nel pomeriggio, sono previsti spettacoli degli artisti di strada; mentre in serata si esibiscono le band “I Cani della Biscia” (sabato ore 20.30) e gli “Irish Puffin”, che domenica fanno danzare sulle note di antiche melodie celtiche. Orari: sabato dalle 11.00 alle 23.30 e domenica dalle 11.00 alle 22.30. Ingresso gratuito. Informazioni: https://www.facebook.com/GrazzanoViscontiOfficial.

ANTICA FIERA DI SAN GREGORIO, Morciano di Romagna (Rimini) - Giorni di festa, dal 9 al 17 marzo a Morciano di Romagna, per l’Antica Fiera Di San Gregorio. L’atmosfera della sagra è gioiosamente contadina e all’insegna della genuinità: ne sono protagonisti i prodotti più gustosi e tipici della campagna. Molti gli eventi che animano le giornate, come la mostra mercato di cavalli, bovini, ovini e animali da cortile. Bancarelle di ogni genere sono allestite a Foro Boario, cuore della manifestazione, con la possibilità di degustare ed acquistare i pregiati prodotti tipici della Valconca, tra cui l’olio extravergine d’oliva, il pecorino e, immancabile, il vino. Informazioni: https://riviera.rimini.it.



FRITTELLE IN FESTA - Rapolano Terme (Siena)- Continua, fino al prossimo 24 marzo, la sagra che prende i visitatori per la gola per quasi due mesi nei fine settimana, con il profumo e il sapore delle meravigliose frittelle di Rapolano Terme, meglio se accompagnate da un buon bicchiere di vinsanto. L’appuntamento è fino a domenica 24 marzo il giovedì mattina, il sabato pomeriggio e la domenica tutto il giorno, tra numerose bancarelle con frittelle preparate al momento, secondo la ricetta tradizionale, da accompagnare con un buon bicchiere di vino locale. Informazioni: www.facebook.com.



FESTA DEL CINGHIALE E DEL TORTELLO, Vicchio di Mugello (Firenze) – Un lungo periodo, dal 2 marzo al 7 aprile, dedicato al sapore intenso del cinghiale, per sei weekend consecutivi da vivere immersi nella natura del Lago Viola, a Vicchio di Mugello, sulle colline toscane. Circondati dalla splendida cornice naturale del lago Viola, a pranzo (il sabato, la domenica e i festivi) e a cena, o negli stand gastronomici al coperto, i visitatori possono godersi i piatti classici della gastronomia locale, dai tortelli di patate rigorosamente fatti a mano, al peposo o al carrè di cinghiale, oppure squisite bistecche alla brace e molte altre specialità. Ci sono anche l’area giochi per i bambini, uno spazio merende e momenti di intratterranno. A disposizione un parcheggio con area gratuita per la sosta camper. https://www.facebook.com/festadeltortello.



SAGRA DI PRIMAVERA DEL MANDORLO IN FIORE, Agrigento - Dal 9 al 17 marzo torna ad Agrigento la Sagra di Primavera del Mandorlo in fiore, giunta alla sua 76° edizione, con il 66° Festival Internazionale del Folklore e il 21° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo”. Si tratta dell’evento più importante del palinsesto artistico della città di Agrigento, ed ogni anno rinnova l’incontro di popoli di tutto il mondo in un’ottica di pace e fratellanza. Tutta la città è coinvolta fra parate, spettacoli ed eventi, tra cui la “Fiaccolata dell’Amicizia” e molti momenti di intrattenimento “post festival del folklore”. Tra questi, segnaliamo in via Atena l’esibizione di orchestre dei gruppi folk (giovedì 14 marzo), la “Notte del Mandorlo”, una notte bianca con animazione lungo la via, momenti musicali e negozi aperti fino a tarda notte (sabato 16). Tra gli eventi collaterali, ha spazio anche il gusto con “Mandorlointavola - I Menù della Sagra” che si pone l’obiettivo di valorizzare la mandorla: i ristoranti della città preparano creativi menu a base di questo frutto. Nei “Mercatini del Mandorlo” dislocati in varie zone, si possono acquistare prodotti e golosità. www.comune.agrigento.it.