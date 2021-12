Gite di gusto: l'atmosfera del fine settimana è già natalizia

Nei giorni dell’Immacolata le famiglie addobbano l’albero di Natale , il clima si fa festoso e le città si vestono di luci accattivanti. I sapori diventano alleati di una pausa nello shopping quando questo comincia a farsi troppo frenetico e offrono nello stesso tempo una gustosa fonte di ispirazione per l’acquisto dei regali. Ecco allora le manifestazioni più interessanti per una gita fuori porta all’insegna del gusto , nei giorni 7- 12 dicembre.

IL PAESE DI CIOCCOLATO Jesolo – Continua fino al 6 gennaio 2022 la fiera che trasforma la cittadina veneta in un goloso paese di cioccolato. Un vero e proprio villaggio è allestito in piazzetta Casablanca, dove assaggiare e acquistare le prelibatezze e insieme ammirare gli scultori al lavoro su grandi blocchi di cioccolato per creare vere opere d’arte, profumatissime e deliziose al palato. La biblioteca cittadina si trasforma in cioccoteca nella quale vengono allestiti numerosi eventi per grandi e bambini, tra cui laboratori creativi, di cucina e di cake design, letture e degustazioni guidate. Informazioni www.jesolo.it.

LE LUCINE DI NATALE - Laveno-Mombello (Varese) - Il Parco del Gaggetto di Laveno-Mombello, sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, si veste di luci festose trasformandosi in un’oasi magica e in un incantevole villaggio popolato da creature luminose. Dal 4 dicembre al 9 gennaio ci sono Babbo Natale, renne, slitte, stelle comete e abeti luminosi vestiti a festa da oltre 500.000 lucine a led. Babbo Natale aspetta i bambini tutti i pomeriggi dal 4 al 25 dicembre per una foto ricordo e per ricevere le letterine dei desideri. C’è anche la Befana che arriva dal lago in groppa alla sua scopa domenica 26 dicembre, pronta a dare il cambio a Babbo Natale, raccontando storie e dispensando caramelle nelle calze dei bambini buoni. A pochi passi dal villaggio ci sono il mercatino di Natale e la pista di pattinaggio. Ingresso a pagamento. Informazioni: lucinedinatale.it

IL CICCIOLO D’ORO - Campagnola Emilia (Reggio Emilia) - Domenica 12 dicembre, il paese rivive una tradizione antica legata all’uccisione del maiale, dal quale le famiglie traevano nutrimento per buona parte dell’inverno. Così come accadeva fin dai tempi della contessa Matilde di Canossa, le case si vestono a festa e si riempiono dei buoni profumi della cucina. Oggi questa tradizione è diventata una sagra che celebra il cicciolo di suino, accompagnato dagli altri buoni sapori locali, tra cui la coppa di testa, prosciutti, salsicce e guanciale con polenta. In piazza vengono mostrate le fasi della lavorazione e della trasformazione del suino, mentre vengono preparati più di cinque quintali di ciccioli da distribuire gratuitamente. Informazioni

www.ilcicciolodoro.com



LA FABBRICA DI BABBO NATALE, Pisa – Continua fino al 12 dicembre presso gli Arsenali Repubblicani di Pisa l’allestimento del luogo migliore in cui imbucare la letterina dei desideri natalizi. Nella Fabbrica di Babbo Natale si possono incontrare gli Elfi al lavoro nella costruzione dei giocattoli, a preparare biscotti e creare un’atmosfera davvero magica, mentre Babbo Natale è a disposizione per ascoltare i desideri dei bambini e per consegnare pacchi regalo e tante sorprese. Ci sono anche spettacoli di giocoleria e magia, laboratori, il teatrino delle marionette, il racconta-storie, il truccabimbi, e una immensa palla di neve di 4 metri nella quale entrare per una magnifica foto ricordo. Non manca, naturalmente il mercatino con i prodotti artigianali ed enogastronomici. www.lafabbricadibabbonatale.it.

SAGRA DELL’OLIO DI CANINO e PANE E OLIO, ASPETTANDO BABBO NATALE - Canino (Viterbo) . Una bella festa con tanti buoni sapori è in programma dal sabato 4 a giovedì 8 dicembre: la sagra dell’Olio di Canino, subito seguita da “Pane e olio… aspettando Babbo Natale” che si conclude 12 dicembre. Olio sempre protagonista, perché nel paese della Maremma Laziale, è un prodotto di alta eccellenza. Ci sono degustazioni, visite ai frantoi, convegni e i tipici cantinoni aperti, in cui degustare l’olio novello, conoscerne da vicino il processo di produzione all’interno dei frantoi, acquistarlo presso gli stand degli oleifici e gustarlo sulla bruschetta. E al termine della sagra, sabato 11 e domenica 12 dicembre si continua con il divertimento di “Pane e olio... Aspettando Babbo Natale”. Informazioni sulla pagina Facebook



“100 PRESEPI”, Città del Vaticano. Dal 5 dicembre al 9 gennaio 2022 il colonnato di Piazza San Pietro, a Città del Vaticano, ospita l’iniziativa “100 Presepi”, con i presepi più belli di creazione italiana e straniera, opera di artisti e artigiani che hanno allestito scene della Natività realizzate con i materiali più diversi: tra questi spiccano materiali nobili come corallo, argento, porcellane, vetro, bronzo, ferro battuto, ma anche materiali più comuni come legno, cartapesta e materiali di recupero. Le opere in mostra sono, in realtà, molte più di cento e comprendono opere realizzate anche con prodotti alimentari come cioccolata, pane, pannocchie, e oggetti insoliti come tappi, bottoni, gusci di frutti di mare, candele d’auto, matite e molto altro. Informazioni: www.100presepi.it.



LUMINARIE E MERCATINI - Antrodoco (Rieti) – Questa graziosa cittadina del rietino si trasforma in mercatino natalizio in cui fare incetta di giocattoli della tradizione e di buone cose da mangiare, dono sempre gradito. Si danno appuntamento qui tanti artigiani di antica sapienza, tra cui aziende storiche di liquori, e personaggi abilissimi nel trattare la pelle. No mancano le specialità gastronomiche, come la Copeta Antrodocana, un composto di miele bollente e noci che viene versato e pressato su un piano di marmo e poi tagliato in piccoli rombi, i adornati con foglie d’alloro. E la sera, il buio non scende grazie alle luminarie che accendono il paese di atmosfera natalizia. L’8 dicembre è aperta per l'occasione la Chiesa di Santa Maria Extra Moenia, poco fuori dal centro cittadino, con il suo battistero.

NATALE IN CANTINA – Arce (Frosinone) - Appuntamento domenica 12 dicembre mescolando un mercatino di natalizio con una gustosa sagra di paese: siamo a “Natale in Cantina”, l'evento che trasforma le vie del centro storico di Arce vestendole di magiche atmosfere del Natale unite ai sapori e profumi dell’enogastronomia locale. Si comincia alle 10 del mattino e si prosegue fino a sera, visitando il mercatino dell’artigianato e le bancarelle degli stand gastronomici, mentre intorno si esibiscono gli artisti di strada. Per la gioia dei bambini arriva anche Babbo Natale che aspetta i piccoli per una foto ricordo e ricevere la fatidica letterina.

FESTA DEL CIOCCOLATO, Lecce – Appuntamento in Puglia con il cioccolato artigianale più buono da martedì 7 a domenica 12 dicembre per una manifestazione promossa dall’Associazione Cioccolatieri Choco Amore. L’appuntamento è in piazza S. Oronzo, con il Tour delle Feste Nazionali del Cioccolato. Per cinque giorni la città si trasforma in meta per i super golosi nel pieno rispetto delle normative anti contagio COVID-19. Gli stand dei maestri del cioccolato sono aperti dalle 10 del mattino fino a notte, per fare il pieno di dolcezza. Info sulla pagina Facebook dell’evento