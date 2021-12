Moda in quota alla Cortina Fashion Weekend

Nei giorni del ponte dell’Immacolata, Cortina rinnova l’invito più glamour dell’inverno: Cortina Fashion Weekend in quota si svolge quest’anno da sabato 4 a domenica 12 dicembre, con tante novità in pista, all’insegna del connubio tra sport, moda, musica e buon vino. Tra gli eventi in programma spiccano la preview della mostra Sport in Style di Colmar al Lagazuoi EXPO Dolomiti, il Faloria Sport Event by Jgor Ski&More con i test dei materiali di Pool Sci Italia, e in area Tofana after ski firmato Diesel al Masi Wine Bar Al Druscié.

Occhi puntati sul calendario, dunque per le prime, attesissime, discese sugli sci che coincidono, durante il ponte di Sant’Ambrogio, con Cortina Fashion Week, una tradizione che torna con tante novità dopo due anni di stop.

La ski area Lagazuoi 5 Torri, presso il Lagazuoi EXPO Dolomiti, ospita una mostra illustrata che racconta l’evoluzione del brand Colmar: un viaggio nello stile che racconta come lo sport abbia influenzato la moda nel corso degli anni.

Il polo espositivo tra i più alti al mondo, posizionato tra le vette a quota 2.778 metri, apre eccezionalmente il 4 dicembre, giorno inaugurale della Cortina Fashion Week, per offrire ai visitatori una preview (su invito) della sua mostra invernale, in programma dal 22 dicembre 2021 al 13 febbraio 2022. In vetrina, gli scatti tratti da Sport in Style, la monografia illustrata - edita da Rizzoli - che ripercorre l’evoluzione dello stile di Colmar, fotografato da grandi professionisti. Nel 2023 il marchio compirà 100 anni: un secolo da ripercorrere ammirando scatti iconici, atleti, testimonial d’eccezione e panorami mozzafiato,

Nella ski area Faloria-Mietres-Cristallo, il Fashion Weekend Sport, side event del FashionWeekend di Cortina d’Ampezzo, si trasforma in Faloria Sport Event by Jgor Ski&More, una novità che riunisce i 25 marchi più tecnici del mercato della neve, nonché fornitori ufficiali delle Squadre Nazionali di sci alpino. Appuntamento all’arrivo della funivia Faloria, martedì 7 e mercoledì 8 dicembre, dove è posizionato uno sport village articolato, con nove brand partecipanti, e dimensioni doppie rispetto agli anni scorsi. Sarà possibile, su prenotazione, sciare utilizzando gli stessi materiali degli azzurri scesi in pista nei recenti Mondiali di Sci. Inoltre, questo campo base d’alta quota è sede di incontri e iniziative legate al mondo dello sport, musica e specialità gastronomiche da gustare dopo una discesa sugli sci.

Sabato 11, in area Tofana, al Masi Wine Bar Al Druscié, l’after ski e DJ set (15.30-17.30) ha come protagonisti l'Amarone Costasera Masi, specialità della casa, e lo Spumante Biologico Casa Canevel Diesel, frutto della collaborazione tra Canevel Spumanti e Diesel, iconico marchio internazionale di moda. In consolle Paola Iezzi, con un mini-live e un DJ set esclusivo.

Chi ama lo shopping e attività più rilassanti trova tutto quello che può desiderare in Corso Italia, dove sono previste “maratone” di acquisti, vernissage, musica e moda, con il magico sfondo delle montagne più magiche dell’arco alpino.