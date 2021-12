Trento: al Mercatino shopping in sicurezza

In questa 27a edizione, il divertimento va di pari passo con la salute, tra le priorità dell’Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi che organizza il Mercatino di Natale di Trento. Per questo un’attenzione particolare va al rispetto delle normative sanitarie per regalare a tutti un’esperienza gioiosa e sicura.



Artigianato - Quest’anno sono 62 le casette di legno, di cui 3 dedicate al Volontariato e alla Solidarietà, dislocate nelle due storiche piazze della città, piazza Fiera e piazza Cesare Battisti dove si può andare alla scoperta del meglio dell’artigianato alpino. Pendenti decorati, palle di Natale dipinte a mano, presepi in miniatura, angeli e alberelli in legno, candele e lampade a olio, composizioni realizzate con stelle alpine di coltivazione propria, giochi intagliati nel legno. E ancora articoli in pelle, pantofole in feltro, sciarpe, berretti e guanti in lana, cosmesi naturale di alta qualità a base di arnica ed erbe locali.



Enogastronomia - Diverse casette sono dedicate a far scoprire l’enogastronomia locale e regionale: dal mondo dei salumi a quello dei formaggi, fino ai dolci tipici, Strudel, Zelten e treccia mochena. Dalla teoria alla pratica… il passo è breve! Le casette diventano il luogo ideale per una sosta gourmet a base di tipicità trentine, piatti della tradizione spesso rivisitati in chiave moderna per diventare ottimi e originali street food.



30 mila luci per l’albero - Accanto al Mercatino, tante attrazioni e un ricco calendario di eventi danno vita a “Trento, Città del Natale”. Concerti con grandi interpreti del mondo musicale, mostre, spettacoli e tante divertenti attività per grandi e piccini animano la città per un Natale all’insegna del calore e della socialità. Grande protagonista è anche quest’anno la luce che illumina piazze e strade della città, a cominciare dalla centrale e signorile Piazza Duomo. Maestoso svetta il grande albero di Natale illuminato da ben 30.000 luci, mentre i tratti architettonici dei palazzi che si affacciano sulla piazza e lungo le vie del “Giro al Sas” vengono illuminati grazie a uno speciale progetto artistico di photomapping.



Una festa per i bambini - In Piazza Santa Maria Maggiore sorge il Villaggio incantato: otto casette in legno ospitano la dimora di Babbo Natale, l’ufficio postale, la sartoria, la stalla, la casa degli Elfi, il laboratorio di Babbo Natale e la fabbrica dei giocattoli. E poi il trenino per i piccoli e il chiosco con dolci, zucchero filato e popcorn. La piccola fattoria didattica, dei pony e dei laboratori creativi introduce i bambini nel fantastico mondo rurale e agricolo, mostrando loro i mestieri dei nonni. Altra attrazione imperdibile per i piccoli ospiti, ma anche per gli adulti: l’imponente ruota panoramica in Piazza Dante, che regala dai suoi 32 metri di altezza un’incantevole prospettiva sulla città vestita a festa. A collegare le due piazze e alcune vie della città, proprio come in una fiaba, una vera carrozza trainata da cavalli regala un’esperienza indimenticabile.



Sicurezza - Per la 27a edizione del Mercatino di Natale gli organizzatori hanno predisposto diverse misure per assicurare alti livelli di sicurezza (safety and security). Il primo passo è il maggior distanziamento anche tra le casette del Mercatino di Natale di Trento, oltre che tra i visitatori. Sia in piazza Fiera che in piazza Cesare Battisti, è presente una casetta info point che funge da punto regia in caso di emergenze. È garantita la presenza di addetti security e addetti al pronto intervento durante le ore di apertura al pubblico del Mercatino e di guardie notturne giurate negli orari di chiusura delle piazze. Sono state inoltre predisposte le vie di fuga e messe a punto le misure antiterrorismo con apposite barriere.



Per maggiori informazioni: www.discovertrento.it