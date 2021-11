Winter Glamping: il tuo tiepido nido sugli alberi o nella neve

Case sugli alberi e foliage - Chi ama l'autunno non può non vivere, almeno una volta nella vita, l'esperienza di una totale immersione nei suoi colori e nelle sue atmosfere rarefatte, da un punto di vista inusuale. Nel Parco del Grep, incantevole agriturismo del Monferrato a Monteu da Po, è possibile soggiornare in due case sugli alberi in legno, per un'esperienza di glamping a stretto contatto con la natura, senza rinunciare a servizi, comfort e delizie per il palato da gustare alla Locanda del Grep. Vero e proprio forest bathing, un terapeutico “bagno nella foresta”, da vivere circondati dalle fronde infiammate dai colori autunnali, questi accessoriati cottage sospesi tra terra e cielo rappresentano un'occasione imperdibile per una vacanza sostenibile e ricca di suggestioni.



Glass cube sul Lago di Dobbiaco - Negli Skyview Chalets, 12 innovativi rifugi nel bosco del Lago di Dobbiaco a pochi km dalle Tre Cime di Lavaredo, in Alto Adige, l’incanto della neve si ammira sdraiati sul letto, dato che il tetto può diventare trasparente. Tutt’intorno si snodano percorsi per ciaspole e sci. Al mattino, la colazione a base di prodotti biologici e regionali viene servita direttamente in “camera”. Mentre il ristorante Il Fienile delizia i palati con piatti altoatesini reinventati con prodotti di qualità a chilometro zero, abbinati ai vini della rinomata cantina con enoteca, dove fermarsi per sperimentare percorsi di degustazione. Tre Chalets sono riservati alle vacanze con i cani, che trovano un cuscino e servizi a loro dedicati.



Glamping Boutique sul Lago Idro - La formula boutique di questo glamping, inaugurato a luglio scorso ad Anfo sulle sponde del lago d’Idro (in provincia di Brescia), è la garanzia di godere di un “buen ritiro” intimo e suggestivo, affacciato su uno dei laghi di montagna più belli dell’arco alpino, a poca distanza dalle grandi città del Nord Italia. Le soluzioni più confortevoli per godere di ogni confort anche nelle stagioni fredde sono le mobile home completamente accessoriate e affacciate direttamente sul lago e sulle montagne della Val Sabbia. A disposizione degli ospiti, un ristorante bistrot con cene e pranzi a base di prodotti locali, Jacuzzi, sala massaggi per trascorrere un weekend nella pace e nel silenzio della natura.



Yurta nel bosco e igloo sul ghiacciaio - Glamping aperti anche d’inverno si possono trovare fra le strutture di Ecobnb, rete che promuove un turismo rispettoso dell'ambiente, dell'economia e delle comunità locali. A soli 20 minuti da Torino, ma in un bosco sulle colline, Yurte Soul Shelter (Om e Shanti) di Gassino Torinese (TO) sono ad esempio il luogo ideale per una full immersion nella natura. Le Yurte mongole sono eco-sostenibili: costruite in legno, feltro di pecora e tessuti naturali, illuminate da lampade a basso consumo, riscaldate a legna e igienizzate con detersivi naturali, offrono una grande terrazza panoramica con vista sulle Alpi piemontesi ed esperienze di meditazione, yoga e altre discipline olistiche. Il Rifugio Bellavista di Senales (BZ) organizza invece una straordinaria notte in un igloo di ghiaccio in vetta. Si viene accolti da guide esperte con una bevanda calda e trasporto bagagli e si ha a disposizione un morbido sacco a pelo da spedizione (tiene fino a -30°). Il letto matrimoniale nella suite igloo è ricoperto di pelli di pecora e perfettamente isolato dal freddo. A disposizione anche sauna finlandese (la più alta d'Europa), hot-tub, cabina spogliatoio riscaldata e sala relax. Colazione e cena (a scelta anche vegetariana) si fanno nel Rifugio Bella Vista.



Sull'Appennino parmense, come in Mongolia - Nasce dall’idea di ricreare un angolo di Mongolia in un paradiso naturale sull’Appennino, nella Alta Valtaro, l’agricampeggio Ca’ Cigolara, affacciata sull’Oasi regionale dei Ghirardi. Nell’azienda agricola, certificata Bio, si dorme in 9 yurta provenienti dalla Mongolia, arredate in modo semplice ma molto confortevole, scaldate da stufe a pellet. Una sistemazione ideale per coloro che vogliono respirare l’aria rinvigorente di queste valli e per chi desidera praticare attività fisica come gite a cavallo, trekking, pedalate in mountain bike, birdwatching e d’inverno passeggiate nella neve.



Eco-mobile home nel Chianti - Un’esperienza di Winter Glamping decisamente originale è quella che si può fare all’Orlando in Chianti Glamping Resort di Cavriglia (AR), sulle colline toscane, che accoglie gli ospiti in strutture del tutto inconsuete (uno school bus americano, una Airstream vintage, una piccola roulotte anni ’50) e nelle Bohemian, eco-mobile home uniche, recuperate con materiali sostenibili e “arredate” con arbusti spontaneamente cresciuti sulle terrazze: un’esperienza in cui la natura è presente senza soluzione di continuità. A disposizione di chi alloggia vasche idromassaggio e una sala massaggi per una pausa spa rilassante. Da provare la cena fiorentina del ristorante interno, il Bistrot del Chianti.



Glamping che galleggia sui Laghi Nabi - Al Nabi Resort & Glamping si è totalmente immersi nella natura dei Laghi Nabi, la prima Oasi Naturale della Campania, nata dalla rigenerazione ambientale di ex cave di sabbia in stato di abbandono sul Litorale Domizio (CE). Un luogo “isolato dal mondo”, un esempio di turismo sostenibile, perché completamente parte dell’ambiente naturale, che nelle stagioni fredde svela il suo fascino più intimo. Gli ospiti provano l’originale esperienza di dormire in eleganti tende galleggianti o a bordo lago, dotate di tutti i comfort, oppure negli esclusivi Lodge sospesi sull’acqua e muniti di vasca idromassaggio esterna. In tutto, 26 alloggi che coniugano la libertà del campeggio con i servizi e il lusso dell’hotel, fra cui non mancano bellissime Suite vista lago e vista giardino con Jacuzzi.