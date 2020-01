Tahiti e le sue spiagge: un tuffo nella bellezza

Pointe des Pêcheurs e Toaroto – In direzione ovest da Papeete si incontra questa graziosa spiaggia di ciottoli dove immergendosi è possibile ammirare razze, tartarughe e squali pinna bianca e pinna nera. Bisogna prestare un pò d'attenzione alla corrente abbastanza forte verso la punta. Poco più avanti troviamo la spiaggia di Toaroto piccola spiaggia pubblica di sabbia bianca: è ben tenuta e dotata di servizi igienici, docce e parcheggio gratuito.



Vaiava e Rohotu - Vaiava è la spiaggia più frequentata della costa occidentale, specialmente durante il fine settimana. È ideale per i bambini piccoli perché la spiaggia è di fine sabbia bianca, non ci sono onde e l'acqua è poco profonda, oltre ad essere attrezzata con servizi igienici e docce. L’area vanta anche alcuni tavoli da picnic all'ombra e i tramonti sul profilo di Moorea all’orizzonte sono splendidi. Rohotu si trova nell’area di Paea ed è una bella spiaggia pubblica di sabbia bianca, attrezzata con tavoli, docce e servizi igienici ben ombreggiati. L'acqua della laguna è chiara, pulita e poco profonda. Il parcheggio è gratuito.



Papara e Tehahupoo - Papara è una magnifica spiaggia di sabbia nera, ra le più celebri e frequentate per il surf, anche se è raccomandato di prestare attenzione alle grandi onde di questo tratto di costa. La spiaggia è pulita e fornita di uno snack bar, tavoli all’ombra, docce e un ampio parcheggio gratuito. È il posto perfetto per fare un picnic o godersi il tramonto all'ora dell'aperitivo. Tehahupoo è la spiaggia più famosa in assoluto tra i surfisti per le sue onde estremamente potenti e pericolose. Lo spot ospita una tappa del campionato mondiale di surf ogni anno ad agosto. L'onda non è accessibile direttamente dalla spiaggia, ma richiede l’avvicinamento in barca.



Tautira e Vaiiha – Una fantastica spiaggia di sabbia nera si trova nella baia di Tautira, nella parte nord della piccola penisola di Tahiti Iti. La vista sulla valle del Vaitepiha è davvero magnifica. Vaiiha invece si trova a circa 44 km da Papeete, sulla costa orientale dell’isola: è una grande spiaggia di sabbia nera adatta a surfisti e bagnanti.



Pointe Vénus - La baia di Matavai è un importante sito storico di Tahiti, il primo punto di contatto tra polinesiani ed europei. Il britannico Samuel Wallis fu il primo occidentale a sbarcare qui nel 1767, seguito da Bougainville nel 1768 e da James Cook. La bellissima e ampia spiaggia di Pointe Venus, di sabbia nera, è dotata di un ampio parcheggio, docce e servizi igienici, tavoli da picnic e alcuni negozi vicino al faro. Il panorama è splendido e regala imperdibili tramonti su Moorea.



