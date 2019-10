Una fuga in barca per inseguire l’estate

In barca tra le isole più belle inseguendo l'estate Ufficio stampa 1 di 6 Ufficio stampa 2 di 6 Ufficio stampa 4 di 6 Ufficio stampa 5 di 6 Ufficio stampa 6 di 6 Ufficio stampa 6 di 6 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il tutto senza preventivare un budget proibitivo, vista la possibilità di tirare una riga su alcune voci di spesa come hotel e ristorante, come suggerisce Sailogy, piattaforma di noleggio barche con un'ampia scelta di imbarcazioni, a vela o a motore.



La Thailandia in barca - Se uno dei sogni nel cassetto è un mix di mare e cultura, ma diverso da quello che offre il Mediterraneo, il Sud est asiatico offre l’opportunità di scoprire luoghi imperdibili: ecco quindi la Thailandia, che fa restare senza fiato davanti alla natura incantevole e ai sontuosi templi millenari. Alle spiagge da film qui si alternano infatti le testimonianze architettoniche dei più celebri templi buddhisti, ornati d’oro puro. Un altro motivo per il quale scegliere di visitare questo Paese poi, è sicuramente la cucina Thai: che si tratti di specialità a base di riso, noodles o pesce, l’armonia delle spezie lascerà un ricordo particolare. Magari nell’ambito di una cenetta in stile thailandese, sulla tolda della vostra barca.



Ritmi caraibici - Isole Vergini, Cuba, Martinica, Saint Vincent e Grenadine: Sono solo alcuni nomi che portano subito la mente a paradisi da cartolina, puzzle fatti di mare turchese e spiagge bianche, con palme che accarezzano il cielo. I Caraibi sono la destinazione giusta per chi ha voglia di mare e di atmosfere esotiche. Salpare alla volta di queste coste potrà essere l’occasione per vivere in modo inconsueto queste destinazioni e farsi coinvolgere dall’allegria e dal ritmo di queste isole durante le incursioni sulla terraferma.



Un mare di bellezza - A chi è alla ricerca di relax assoluto e vuole dimenticarsi completamente della routine quotidiana e nevrotica, l’Oceano Indiano regala due gioielli, chiamati Maldive e Seychelles. Isole celebri per la loro bellezza, con una barriera corallina e una fauna oceanica da ammirare durante le immersioni subacquee, e una vegetazione incontaminata nell’entroterra. Un viaggio in barca può essere un modo per scoprirle, però in modo diverso, partendo proprio dalla bellezza del litorale che sarà davvero al centro del viaggio, da alternare poi con la conoscenza dei luoghi più interni. Inoltre, potrebbe anche essere l’occasione per osservare un cielo notturno tra i più affascinanti, dall’osservatorio astronomico dell’isola di Baa, dove la Via Lattea illumina la Terra.