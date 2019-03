Dieci meravigliose isole in tutto il mondo

Dieci isole incantevoli, tra le più belle del mondo Palau - Micronesia Istockphoto 1 di 10 Isole Maldive Istockphoto 2 di 10 Ko Nang Yuan - Koh Tao – Thailandia Istockphoto 3 di 10 Nosy Be – Madagascar Istockphoto 4 di 10 Isole San Juan - Washington - USA Istockphoto 5 di 10 Fuerteventura – Canarie - Spagna Istockphoto 6 di 10 São Miguel - Azzorre – Portogallo Istockphoto 7 di 10 Lofoten – Norvegia Istockphoto 8 di 10 Capri – Napoli Istockphoto 9 di 10 Corfù – Grecia Istockphoto 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

PALAU - MICRONESIA - La Repubblica di Palau è uno Stato insulare appartenente alla Micronesia, in pieno Oceano Pacifico. L’arcipelago ha una superficie di 488 km², un’estensione costiera di 1519 km e conta circa 200 isole di origine vulcanica e corallina. Difficile dire quale sia la più bella!



ISOLE MALDIVE - Sono una delle destinazioni di mare più famose e più desiderate al mondo. Un vero paradiso a pelo d’acqua, composto da gruppi di atolli, situati nell’Oceano Indiano a sud-sudovest dell’India. Alcune isolette sono così piccole da poterne fare il giro a piedi in meno di mezz’ora. Sono il posto ideale per sentirsi davvero a tu per tu con il mare.



KO NANG YUAN - KOH TAO – THAILANDIA - E’ considerata una delle più belle isole al mondo. Si trova nel golfo della Thailandia, separata da un breve tratto di mare dalla costa nord-occidentale dell’isola Koh Tao. E’ composta da tre isolotti collegati tra loro da una striscia di sabbia corallina bianchissima. La sua particolare conformazione, la bellezza del paesaggio, i colori incantevoli e gli innumerevoli pesci e coralli che si possono ammirare qui ne fanno un vero paradiso tropicale.



NOSY BE – MADAGASCAR - Questa incantevole isoletta si trova poco a poca distanza dalla costa nordoccidentale del Madagascar ed è una delle sue grandi attrattive turistiche. Fa parte della Riserva naturale di Lokobe, che protegge quanto rimane della foresta pluviale tropicale che un tempo ricopriva interamente l'isola ed è un incantevole scrigno di biodiversità. Ci sono laghi vulcanici, piantagioni, mare fantastico e una intricata barriera corallina.



ISOLE SAN JUAN - WASHINGTON - USA – Data la sua posizione geografica, nell'angolo nord-occidentale degli Stati Uniti d'America al confine con il Canada, l’arcipelago non offre scenari da paradiso tropicale, ma il paesaggio è comunque di grande bellezza, con i profili dolci delle isole che incorniciano una natura incontaminata. Il parco Lime Kiln Point State è un luogo ideale per il whale watching, cioè l'osservazione delle balene.



FUERTEVENTURA – CANARIE - SPAGNA - E’ la seconda isola delle Canarie per dimensioni dopo Tenerife, la più vicina alle coste africane (da cui dista 97 km) e la più antica dell'arcipelago dal punto di vista geologico. Gli alisei estivi e le onde di marea durante l'inverno ne fanno il paradiso dei surfisti, con ben 152 diverse spiagge lungo la costa.



SÃO MIGUEL - AZZORRE – PORTOGALLO - E' l'isola più grande nell'arcipelago portoghese. Ha origine vulcanica e ospita una ricca flora e una fauna marina di grande pregio. Tra le varie bellezze dell’isola un posto a parte merita il lago Das Sete Cidades, situato all'interno di un antico cratere vulcanico: si tratta in realtà di due laghi gemelli (il Lago Verde e il Lago Blu), collegati tra loro da un ponte.



LOFOTEN – NORVEGIA - Questo celebre arcipelago della Norvegia, a poca distanza dalle coste nord-orientali della penisola scandinava, offre paesaggi naturali di incomparabile bellezza, con montagne che scendono a strapiombo sul mare. Anche se si trovano ad appena 200 chilometri dal Circolo Polare Artico, godono di un clima relativamente mite grazie all'influsso della corrente del Golfo. Sono anche un luogo perfetto per osservare il sole di mezzanotte durante l'estate e le aurore boreali in inverno.



CAPRI – NAPOLI - E' situata nel golfo di Napoli, di fronte alla penisola sorrentina. Non si può non rimanere sedotti dalla sua costa frastagliata, punteggiata di grotte e in cui le rocce a strapiombo si alternano a cale e spiaggette. Su uno dei suoi celebri faraglioni vivono gli ultimi esemplari di una rarissima specie di lucertola azzurra. A tutto questo si aggiungono una rigogliosa vegetazione mediterranea e il fascino mondano e glamour della Piazzetta: difficile non innamorarsi al primo sguardo!



CORFÙ – GRECIA - Situata nel Mar Ionio lungo la costa nord-occidentale della Grecia, ha forma allungata e un profilo dominato da montagne frastagliate e spiagge incantevoli, molto apprezzate dai turisti nel mesi estivi. La sua eredità culturale porta l’influenza degli anni trascorsi sotto i governi veneziano, francese e inglese, prima che l'isola entrasse a far parte della Grecia nel 1864.