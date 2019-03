Dieci incantevoli spiagge greche per sognare l’estate

La Grecia è una delle destinazioni preferite dagli Italiani per godere il mare . Ecco allora dieci spiagge da paradiso , per chi già sogna le vacanze e magari è a caccia di idee e di itinerari per la prossima estate.

LAGUNA DI BALOS - KISSAMOS - CRETA - Una lingua di spiaggia bianca che unisce il promontorio di Corico a Capo Tigani, nella parte nord-occidentale dell'isola di Creta. Una spiaggia incantevole, con sabbia bianca e mare turchese.



SPIAGGIA DI ELAFONISI – CRETA – Siamo ancora a Creta, questa volta nella sua parte sud-occidentale. Elafonisi è un’isoletta situata a poca distanza dalla costa: l'acqua è così bassa che l’isola può essere raggiunta a piedi, camminando nella laguna. L'isola è una riserva naturale protetta e la sabbia ha una straordinaria colorazione rosata.



KLEFTIKO - MILOS - CICLADI – Spostandoci in pieno Egeo, nell’isola di Milos, troviamo Kleftiko, una delle spiagge più famose dell'isola. Si raggiunge solo in barca e offre rocce monumentali di colore bianchissimo e innumerevoli grotte e archi naturali, tutti da ammirare.



SARAKINIKO - MILOS - CICLADI - Un'altra incantevole spiaggia dell'isola di Milos è Sarakiniko, caratterizzata da rocce di un biancore accecante e dall'aspetto quasi lunare, che fanno contrasto con il colore smeraldino del mare. La spiaggia è molto piccola, ma offre un po' di riparo dal forte vento di Meltemi.



SPIAGGIA ROSSA – SANTORINI - Come dice il suo nome, la spiaggia è dominata da scogliere vulcaniche di intenso colore purpureo e anche la sabbia ha una colorazione rosso-bruna. E' uno dei lidi più pittoreschi dell'isola. per raggiungerla occorre percorrere a piedi un sentiero piuttosto impervio, ma la fatica è ampiamente ripagata.



SIMOS - ELAFONISOS - PELOPONNESO - Siamo nella regione della Laconia, nella parte orientale del Peloponneso. L'isoletta di Elafonisos è un'oasi di pace di appena 19 chilometri quadrati di superficie, un solo villaggio e spiagge incantevoli di sabbia dorata.



VOIDOKILIA - COSTA NAVARINO - PELOPONNESO - Si affaccia sulla costa ionica del Peloponneso e, con la sua forma semicircolare quasi perfetta. è una delle spiagge più belle e famose del Mediterraneo. Fa parte di un'area protetta ed è zona di nidificazione per molte specie di uccelli.



MYRTOS - CEFALONIA - Questa grande spiaggia, situata nella zona nord-ovest dell'isola del Mar Ionio è circondata da alte colline verdeggianti ed è formata da piccoli ciottoli bianchi e levigati. All'estremità di sinistra della baia ci sono anche delle grotte in cui fare il bagno.



PORTO KATSIKI - LEUCADE - E' una incantevole e lunghissima spiaggia bianca situata nel sud dell'isola, Porto Katsiki è a ridosso di una montagna e l'accesso alla spiaggia avviene solo attraverso una ripida discesa a scalini. A poca distanza si trova il Salto di Saffo, la scogliera dalla quale, secondo la leggenda, si gettò la celebre poetessa.



SPIAGGIA DEL RELITTO – ZACINTO – Infine, ecco la spiaggia più celebre e più fotografata di tutta la Grecia. Si raggiunge solo dal mare e offre un contrasto cromatico straordinario tra il turchese delle acque e il bianco rosato dell’imponente scogliera a picco che la domina. Il relitto, secondo i racconti locali, è una nave contrabbandiera naufragata negli anni Settanta.