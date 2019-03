Principato di Monaco: la bellezza dellʼHôtel de Paris Monte-Carlo Ufficio stampa 1 di 21 Ufficio stampa 2 di 21 Ufficio stampa 3 di 21 Ufficio stampa 4 di 21 Ufficio stampa 5 di 21 Ufficio stampa 6 di 21 Ufficio stampa 7 di 21 Ufficio stampa 8 di 21 Ufficio stampa 9 di 21 Ufficio stampa 10 di 21 Ufficio stampa 11 di 21 Ufficio stampa 12 di 21 Ufficio stampa 13 di 21 Ufficio stampa 14 di 21 Ufficio stampa 15 di 21 Ufficio stampa 16 di 21 Ufficio stampa 17 di 21 Ufficio stampa 18 di 21 Ufficio stampa 19 di 21 Ufficio stampa 20 di 21 Ufficio stampa 21 di 21 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

L’Hôtel de Paris Monte-Carlo nasce nel 1864 sull’arido altopiano delle Spélugues mentre la stessa Montecarlo inizia a prendere forma. Grazie al sostegno del Principe Carlo III e a quello della Société des Bains de Mer e del Cercle des Etrangers, il miliardario François Blanc lancia la sua sfida: trasformare un luogo nel quale crescono solo ulivi e alberi di limone in un luogo di ritrovo festoso del gioco e del lusso. Nasce così il nuovissimo e splendido Casinò di Montecarlo e, di fronte ad esso, un hotel sul modello del Grand Hôtel del boulevard des Capucines a Parigi, per ospitare i giocatori e i loro amici. Gli ospiti non si fanno attendere e il gota internazionale vi si precipita, con personaggi come il Principe di Galles, futuro Edoardo VII, Alexandre Dumas, Jacques Offenbach, Winston Churchill. James Bond vi soggiorna durante le riprese di Golden Eye, aggiungendosi a una lista di artisti quali Sarah Bernhardt, Charlie Chaplin, Maria Callas e Salvador Dalì. Errol Flynn vi ha festeggiato il suo matrimonio nella Salle Empire. A partire dagli anni ‘50, tutto il mondo viene a fare visita alla coppia principesca formata dal Principe Ranieri III e dalla Principessa Grace.



Negli anni seguenti l’albergo viene ristrutturato più volte per rispondere alle esigenze della clientela internazionale. opo essere stato rinnovato completamente nel 1909, data nella quale assume la sua architettura Belle Époque, oggi grazie a un imponente restauro che lo ha rinnovato in modo significativo, la sua struttura maestosa è evidente dal primo sguardo, con una facciata in cui lo stile originale viene esaltato da un design contemporaneo, opera degli architetti Richard Martinet e Gabriel Viora. All’interno, grazie a spazi più attuali e più ricchi di vegetazione (giardini, alcove vegetali…), l’hotel offre ai suoi ospiti un vero e proprio polmone verde nel centro della città, con la nuova Lobby, aperta nel dicembre 2018, che offre un accesso diretto al nuovo Patio interno a cielo aperto. Tra le novità in termini di servizi spicca uno spazio Wellness sul tetto riservato ai clienti, accessibile dalla primavera 2019, con 370 m² di spazi interni e 490 m² di spazi esterni con terrazza, piscina e sdraie, hammam, sauna, spazio fitness e bar/spazio lounge. Questa nuova offerta completa quella dell’Hairspa by Rossano Ferretti e l’offerta delle Thermes Marins Monte-Carlo accessibile direttamente dall’hotel.



Anche le camere cambiano volto: le stanze diventano più grandi (34 m2 minimo), più aperte e più moderne: 207 camere, delle quali il 60% suite, il 90% con balcone o terrazza, design contemporaneo o classico a scelta e 43 camere comunicanti. Sono stati utilizzati materiali nobili e preziosi e le viste sono superbe, sul nuovo Patio interno alberato, sul Principato, sulla Place du Casino, sul porto di Monaco o sul mare aperto. Infine, le nuove Suites. La Suite Princesse Grace è ispirata all’eleganza e alla delicata raffinatezza della Principessa Grace di Monaco; misura 910 m² su 2 piani (7° e 8° piano) di cui quasi 440 m² di spazi esterni. con una piscina a sfioro riscaldata affacciata su un salone esterno attiguo e una jacuzzi in granito raro. La suite Prince Rainier III è la più grande dell’albergo in termini di spazi interni con 2 camere che possono raggiungere i 600 m² con una 3a camera comunicante, il tutto affacciato sulla Place du Casino. Infine, la Suite Monte-Carlo dedicata ai grandi giocatori, per un’esperienza di gioco ultra esclusiva: una suite di 115 m² riservata ai clienti top del Casinò di Montecarlo con un tavolo di Roulette inglese e un tavolo di Punto Banco o di Black Jack, e può ospitare fino a 10 persone.



L’offerta gastronomica dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo è di assoluta eccellenza: presso “Le Louis XV-Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris” si gode di una tavola insignita di tre stelle Michelin, dove Alain Ducasse e il suo executive chef Dominique Lory trasformano la cucina mediterranea in un vero capolavoro. A tutto questo si aggiunge ÔMER, il nuovo ristorante di Alain Ducasse, situato al pianterreno della nuova ala Rotonde dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo, con una sala disegnata da Pierre-Yves Rochon che ricorda l’arredamento di un’imbarcazione. Novità anche a Le Grill, situato all'ottavo piano, che propone ora un arredamento più contemporaneo, un nuovo salone privato Winston Churchill e una terrazza esterna ampliata con una vista magnifica.



Nuovo volto, dall'estate 2018, anche per il mitico Bar Américain e per la sala Empire, cornice per riunioni internazionali, galà di beneficienza e celebrazioni memorabili, rinnovata con il restauro dei suoi dipinti e dorature e la pulizia dei suoi leggendari affreschi.