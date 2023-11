Zelig, chi sono i comici dell'edizione 2023: tutto quello che c'è da sapere

Nel corso della prima serata si alterneranno sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi i più grandi nomi della risata italiana. Già dalla prima puntata, infatti, sfileranno comici storici del programma di Canale 5, come il "poeta moderno" Maurizio Lastrico, Leonardo Manera e i suoi personaggi (l'ultimo il sessuologo, professor Colombo) e ancora Antonio Ornano e il mimo Simone Barbato . Tra i nuovi volti che abbiamo imparato a conoscere nelle ultime due edizioni, invece, ci sono Vincenzo Albano , Federica Ferrero , Eddy Mirabella , Marta e Gianluca , Vincenzo Comunale , Federico Basso , Davide Paniate , Silvio Cavallo , Andrea Paris , Corinna Grandi e i Senso d'Oppio . Gli ospiti speciali del primo appuntamento i fuoriclasse della comicità Teo Tecoli, che è già tornato nelle scorse edizioni nei panni di Felice Caccamo , e il duo dei PanPers con Beatrice Arnera .

Fin dalla prima edizione del 1996, "Zelig" è sempre stata una fucina di talenti della comicità italiana . Sono moltissimi, infatti, i comici lanciati dal programma comico che, prima di affermarsi su Canale 5, iniziò a muovere i suoi primi passi su Italia 1. Da quel momento una lunghissima lista di personaggi si è alternata negli anni sulla scena di "Zelig". Nel corso degli anni anche insospettabili come Massimo Boldi che ha condotto una delle prime edizioni , Laura Freddi o Simona Ventura hanno partecipato al programma, mentre altri hanno costruito un legame con il pubblico grazie ai personaggi portati nelle varie edizione.

È il caso di Anna Maria Barbera con la sua "Sconsolata", dei Fichi d'India nei panni degli strampalati venditori o di Checco Zalone che iniziò a muovere i passi nel mondo dello spettacolo interpretando il cantante neomelodico napoletano o con le sue imitazioni di big della musica come Jovanotti. E ancora: Gabriele Cirilli nei panni della tamarra Kruska, Marco Della Noce è stato per anni il meccanico della Ferrari, Giovanni Vernia il re della notte Johnny Groove, Paolo Cevoli l'amatissimo assessore Palmiro Cangini o Giancarlo Kalabrugovich con il suo Pino dei palazzi e, infine, il Kevin Scannamanna di Max Angioni. E poi monologhisti e monologhiste come Paolo Migone con il suo occhio nero, Franco Neri e i suoi racconti tra Calabria e Piemonte, Giuseppe Giacobazzi con i divertenti aneddoti dalla Romagna, Teresa Mannino e Geppi Cucciari con la loro comicità tagliente. Tra le coppie di maggior successo che hanno visto decollare la propria carriera grazie a "Zelig" ci sono Ale e Franz con i loro memorabili sketch sulla celebre panchina, o Ficarra e Picone, che grazie alle loro gag nei panni dei "nati stanchi" o dei panchinari dell'Inter riuscirono a ottenere un grandissimo successo fino ad arrivare dietro al bancone di "Striscia la notizia". E ancora, tra le coppie al femminile, la più celebre è quella composta Katia Follesa e Valeria Graci autrici di diversi siparietti comici: dalle corteggiatrici del tronista Claudiano (interpretato da Bisio) alle candidate di miss Italia.

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada sono i conduttori di questa edizione, ma sono stati alla guida del programma anche in altre stagioni: dal 2004 al 2010. La prima puntata televisiva del 1996 chiamata "Zelig - 10 anni di cabaret" fu condotta da Giancarlo Bozzo (uno degli ideatori insieme alla celebre coppia composta da Gino&Michele) con La Gialappa's Band. L'anno seguente, il 1997, fu la prima stagione di Claudio Bisio alla conduzione nel titolo "Zelig - Facciamo Cabaret" affiancato per una stagione da Antonella Elia.

I due anni successivi furono condotti da Simona Ventura, in solitaria nel 1998, e con Massimo Boldi nel 1999. Dal 2000 in avanti Claudio Bisio ha ripreso definitivamente la guida del programma, cambiando negli anni la partner femminile fino al 2012. Nel 2000 fu affiancato da Ellen Hidding, dal 2000 al 2003 da Michelle Hunziker, dal 2004 al 2010 da Vanessa Incontrada e dal 2010 al 2012 da Paola Cortellesi. L'edizione 2013 invece ha visto dei cambi alla guida del programma con una stagione affidata a Mago Forest e Teresa Mannino, quella successiva condotta da vari nomi a rotazione e, dopo un anno di pausa, il programma è tornato nel 2016 con Christian De Sica e Michelle Hunziker. Claudio Bisio e Vanessa Incontrada hanno ripreso nel 2021 la guida del programma fino a questa stagione.

Da viale Monza al Teatro Arcimboldi di Milano: da dove va in onda "Zelig"?

"Zelig" nasce nel locale omonimo milanese di viale Monza, dove ancora oggi è sede di esibizione dei comici e laboratorio artistico. Tuttavia, nel corso degli anni il programma televisivo si è spostato in teatri e studi televisivi adottati per l'occasione. Dal 2003 al 2006 la versione "Zelig Circus" è stata ospitata da un tendone circense posizionato a Sesto San Giovanni, a pochi chilometri dallo storico locale. Dal 2007 al 2012 è stata la volta del Teatro degli Arcimboldi. Poi nel 2013 Pala 3 Milano nel 2013, Linear4 Ciak di Milano nel 2014 e Zelig Arena sempre a Milano nel 2016, prima di tornare all'Arcimboldi ancora nel 2021dove va in onda ancora oggi.