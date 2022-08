Alla scoperta dello "Zelig" nel 1996, quando era solo un locale di cabaret

Prima dell'incredibile successo televisivo che lo avrebbe reso uno dei programmi più ambiti dai comici e uno dei più amati da migliaia di telespettatori, lo

"Zelig"

Woody Allen

era un semplice locale milanese dedicato al cabaret e che traeva il suo nome dal film didatato 1983.

Da

Aldo, Giovanni e Giacomo

Gene Gnocchi

"Generazione X"

, sono numerosi gli artisti che al civico 140 di viale Monza hanno dato vita a sketch diventati iconici per la storia della comicità italiana, come raccontavanel 1996, anno in cui "Zelig" fu lanciato in seconda serata su Italia 1 con uno speciale dedicato ai dieci anni dall'apertura del locale.

Gli inviati del programma condotto da

Ambra Angiolini

Emanuela Grimalda

prima incontrarono, che si sarebbe poi affermata come attrice, per poi tentare di conquistare il pubblico con un'originale esibizione sul palco.