Gli Articolo 31 cantano "Tranqi Funky" a Generazione X 1996

Gli Articolo 31, il gruppo musicale hip hop italiano, formatosi a Milano nel 1990 e composto da J-Ax e DJ Jad, si sono esibiti a "Generazione X" nel 1996, il talk show condotto ai tempi da Ambra Angiolini appena diciottenne. La band ha portato sul palco il brano "Tranqi Funky" pubblicato nello stesso anno (1996) come primo estratto dal terzo album in studio "Così com'è". Il singolo è stato universalmente riconosciuto come uno dei più rappresentativi del gruppo, e in generale della musica "Spaghetti Funk".

Il gruppo ha avuto un successo notevole sia in Italia che all'estero, riproponendo in italiano, soprattutto negli anni novanta, i caratteri distintivi del loro genere di allora, come il freestyle e il campionamento di noti ritornelli. Nel 1994 hanno fondato la "Spaghetti Funk" e dagli anni duemila, subito dopo aver pubblicato Greatest Hits, hanno svoltato verso sonorità più pop assumendo un cantato più melodico e perdendo parzialmente le sonorità hip hop.