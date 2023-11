Massimo Boldi nei panni del tenente Rex a "Zelig - Facciamo cabaret" 1999

Nel 1999 il "fiuto" per le indagini portava Massimo Boldi nei panni del tenente Rex sul palco di "Zelig - Facciamo cabaret". Travestito da segugio con tanto di museruola il comico conosciuto anche come Cipollino perlustrava la zona fino a incappare nella donna delle pulizie Sofia interpretata da Margherita Antonelli. "Sono il commissario Oberdan Rex della squadra omicidi", annuncia Boldi ma l'inserviente gli ricorda che Oberdan è in realtà il nome di una famosa piazza di Milano. Spazientito, l'investigatore Rex inizia a interrogare il mocio che donna Sofia usa per pulire scambiandolo per un pastore bergamasco, poi ritrova la sua scopa "Pippo" e si lancia in un balletto.

Leggi Anche Gianna Nannini ospite di Mike Bongiorno a "Superflash" 1984

Nel cast del programma comico di Italia 1 come co conduttore insieme a Simona Ventura Boldi inaugurava in quegli stessi anni la serie di cinepanettoni in coppia con Christian De Sica "Natale a...". Nel 2004 il loro sodalizio artistico terminò tra le polemiche e due anni dopo i due attori si sfideranno al botteghino entrambi riproponendo pellicole natalizie. Rivediamo la gag di Massimo Boldi come tenente Rex a "Zelig - Facciamo cabaret" nel 1999.