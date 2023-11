Gianna Nannini ospite di Mike Bongiorno a "Superflash" 1984

Ve la ricordate Gianna Nannini intervistata da Mike Bongiorno? Nel 1984 la cantante senese presentava la sua band a "Superflash", quiz di Canale 5 condotto dal celebre presentatore coadiuvato da Tullio Ortolani, il primo "signor No". In quell'anno Nannini era reduce dal successo di "Foromanza", brano tratto dal suo sesto album "Puzzle" che la portò a trionfare al "Festivalbar" e a raggiungere i piani alti delle classifiche di vendita in Italia e all'estero, in particolare in Svizzera, Austria e Germania. All'inizio dell'intervista Bongiorno ricorda la scelta di Nannini di lasciare la pasticceria di famiglia in Toscana per intraprendere la carriera musicale a Milano. E la cantante rock svela alcuni tratti inediti della sua storia come il tentativo di studiare all'università e la sua passione per lo sport, in particolare per lo sci di fondo, un interesse per la disciplina condiviso con lo stesso presentatore.

Mike Bongiorno menziona poi l'impegno di Gianna Nannini anche in campo cinematografico con l'interpretazione nel ruolo di Titania nel film "Sogno di una notte d'estate" di Gabriele Salvadores, trasposizione in chiave contemporanea dell'omonima opera di William Shakespeare. "Facevo la regina della notte e mi sono divertita a girare tutte le scene in notturna", racconta la cantante senese. Poi nel presentare la band Bongiorno commette una delle sue proverbiali gaffe chiedendo al mandolinista Remo Maria Kessler il grado di parentela con le celebri Gemelle Kessler. Rivediamo l'intervista di Mike Bongiorno a Gianna Nannini nel quiz "Superflash" del 1984.