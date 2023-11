Leonardo Manera dedica una poesia a Elenoire Casalegno a "Zelig 2000"

Nel 2000 Leonardo Manera portò una ventata di romanticismo a "Zelig" con una poesia per Elenoire Casalegno. Il comico milanese vestiva nello show di Italia 1 i panni di un tipo sfortunato in amore che si prende una cotta per una donna e tutta la gag ruota intorno al coraggio nel farsi avanti e dichiararsi. Sul palco Manera sussurra al presentatore Claudio Bisio il desiderio di conoscere Elenoire rivelando di aver composto per lei una poesia scritta su un cartoncino a forma di cuore ritagliato da una cartolina raffigurante Torre Cimalonga a Scalea, in Calabria. Il cabarettista racconta la tensione emotiva nel corteggiare una bella donna tra regali pseudo costosi e cene fuori: "La quarta volta che l'ho invitata a mangiare la pizza lei si è messa col pizzaiolo", scherza Manera. Quando l'aspettativa del pubblico per ascoltare la poesia è massima i versi si riducono in realtà nelle parole "t'amo, temo".

Per anni nel cast di "Zelig" interpretando personaggi nevrotici e tormentoni come "Adriana Adriana", Leonardo Manera ha lavorato in vari programmi televisivi come "Colorado" e "Belli dentro", sitcom di Italia 1 che racconta in chiave comica la vita in carcere con protagonisti tra gli altri Stefano Chiodaroli, Claudio Batta e Geppi Cucciari. Rivediamo la gag con la dichiarazione romantica di Leonardo Manera a Elenoire Casalegno a "Zelig 2000".