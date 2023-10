L'esibizione di Gabriele Cirilli a "Zelig - Facciamo Cabaret" 1998

Vi ricordate Gabriele Cirilli a "Zelig - Facciamo Cabaret"? Nel 1998 il comico mette a confronto la Capitale con la sua città di origine. "Io vengo da Sulmona, in provincia dell'Aquila, un paese piccolissimo dell'Abruzzo - diceva in questo celebre sketch - Lì la mentalità è molto chiusa così sono andato a vivere a Roma dove ho riscontrato delle differenze sostanziali", ha esordito il comico, per poi soffermarsi sulle differenze.

"A Roma è tutto più ampio, pure la parolaccia, se ti devono mandare a quel paese ci mettono tre ore. Il traffico a Sulmona è brutto, in cinque minuti si arriva dappertutto, a Roma no, tutti incolonnati per ore. Le signore romane in macchina sembrano nobildonne, ma se gli tagli la strada cambiano aspetto”, conclude il comico Gabriele Cirilli. Rivediamo questa esibizione nel programma comico andato in onda su Italia 1 durante la stagione televisiva 1997/1998.