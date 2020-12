Ficarra e Picone dicono addio a "Striscia la Notizia": "Dopo 15 anni non è facile"

Ficarra e Picone hanno sorpreso tutti durante la puntata di lunedì 30 novembre di "Striscia la Notizia" . Il duo comico ha annunciato che sarebbe iniziata la loro ultima settimana da conduttori ma soprattutto che sarebbe stata anche l'ultima in cui li avremmo visti dietro al bancone del tg satirico. "Sarà anche il nostro ultimo anno e non vi nascondiamo che dopo 15 anni non è facile", hanno spiegato.

In tre lustri la coppia siciliana ha contribuito al successo del programma creato da Antonio Ricci: "Ringraziamo questa famiglia che ci ha coccolato e lusingato con il suo affetto, facendoci sentire parte di loro". E hanno aggiunto: "E ringraziamo Antonio Ricci che ci ha sempre fatto sentire importanti. E di questo gliene saremo sempre grati. E ringraziamo voi telespettatori che ci avete sopportato. Non escludiamo che prima o poi torneremo ma al momento passiamo il testimone".

Hanno poi stemperato l'annuncio con una battuta: "Quello più dispiaciuto di tutti è il Gabibbo ma solo perché è un sentimentalone dalla lacrima facile".

Dopo l'addio a sorpresa in diretta, Ficarra e Picone hanno lasciato anche un messaggio sul loro profilo social per salutare telespettatori e fan: "Come qualcuno di voi avrà sentito stasera in trasmissione, abbiamo annunciato che lasceremo #striscialanotizia Dopo 15 anni non è facile ma preferiamo fermarci. A tutti quelli che ci avete seguito in questi anni diciamo Grazieeeee".

