Buon compleanno Geppi Cucciari: rivediamo il suo esordio a "Zelig Off 2003"

Buon compleanno a Geppi Cucciari che compie 50 anni. Nata a Cagliari, il 18 agosto del 1973, inizia la sua carriera come cabarettista, ma il suo grande talento la porta a spingersi oltre. Oggi non è solo un'attrice ma anche un'affermata conduttrice. Nel giorno del suo compleanno rivediamo il suo esordio a "Zelig Off" nel 2003 con un sketch esilarante sulle differenze tra uomini e donne.

La sua carriera inizia a Milano dove si trasferisce, da Nuoro in Sardegna, per completare gli studi in Giurisprudenza. Lì inizia un laboratorio teatrale che dopo la laurea la porterà proprio al suo esordio a "Zelig", una vetrina importante per il suo grande successo.

Partecipa a diversi programmi televisivi, ma nel frattempo pubblica il suo primo romanzo, diventa autrice di uno spettacolo teatrale e arriva anche al cinema recitando in "Grande grosso... e Verdone", di Carlo Verdone. Non solo comicità, teatro e cinema, Geppi Cucciari oggi è anche conduttrice sia radiofonica che televisiva. Proprio quest'anno l'abbiamo vista condurre la cerimonia di assegnazione del Premio Strega, il più grande riconoscimento letterario italiano.