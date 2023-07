Enrico Beruschi canta "Urca che bello" a "Popcorn" 1980

Tutti sanno perfettamente chi è Enrico Beruschi, ma non tutti forse ricordano il popolare comico nei panni di cantante. In questo video del 1980 lo rivediamo ospite del programma musicale di Canale 5, "Popcorn", cantare la canzone "Urca che bello".

Nato come ragioniere, Enrico Beruschi raggiunse la grande popolarità grazie a quella fucina di comici catodici che fu il "Drive In". Il brano fu inciso in un 45 giri, edito dalla Baby Records, ed era la sigla del programma per bambini "Alle Cinque del Sabato Sera" sempre dello stesso anno.