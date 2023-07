Gina Lollobrigida concorrente di "Ok, il prezzo è giusto!" nel 1991

Era il 1991 quando Gina Lollobrigida, in giacca barocca e capelli cotonati, partecipò come concorrente di "Ok, il prezzo è giusto!". Si trattava di una puntata speciale del programma condotto da Iva Zanicchi, che, oltre alla grande attrice, vide la partecipazione anche di Massimo Dapporto, Umberto Smaila e Maria Giovanna Elmi.

Nata a Subiaco proprio il 4 luglio, del 1927, è morta a Roma il 16 gennaio 2023, a 95 anni. Nella sua carriera, lunga quasi 80 anni, lavorò con alcuni tra i più grandi registi italiani di sempre: da Vittorio De Sica a Mario Monicelli.

Vinse anche diversi riconoscimenti importanti, tra i quali un Golden Globe, sette David di Donatello e due Nastri d'argento.