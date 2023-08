"Zelig" 2008, Checco Zalone incontra Jovanotti

Il comico aveva provato a immaginare una lettera per il cantante scritta dalla figlia

Uno dei momenti più esilaranti della stagione di "Zelig" nel 2008 fu sicuramente il momento in cui Checco Zalone incontrò sul palco dello show comico di Canale 5 Jovanotti. In quegli anni Luca Medici, questo il vero nome di Zalone, si faceva amare per le sue esibizioni di comico-cantante: dopo aver chiuso delle parodie del neomelodico, Checco a "Zelig" aveva mostrato la sua abilità di imitatore.

Tra le parodie più riuscite quelle di Carmen Consoli, Tiziano Ferro, Giuliano Sangiorgi e, appunto, Jovanotti. A quest'ultimo aveva dedicato una lettera, immaginando che fosse stata scritta dalla figlia del cantautore a scriverla. L'esibizione che, gioca con il difetto di pronuncia della "s" da parte di Jovanotti, termina con una canzone tutta da ridere.