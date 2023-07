Pierangelo Bertoli canta "Certi momenti" a "Popcorn"

Pierangelo Bertoli è stato uno dei più grandi cantautori della musica italiana: nato a Sassuolo il 5 novembre del 1942, Bertoli ha interpretato al meglio un modello di cantautorato italiano in grado di affondare le proprie radici nella cultura della propria terra, della quale è stato considerato un vero e proprio "cantastorie".

In questo video lo rivediamo esibirsi nel programma musicale di Canale 5, "Popcorn", nell'edizione andata in onda nel 1981. Bertoli in quel periodo cantava "Certi momenti", brano sulla spinosa tematica dell'aborto. Il cantautore parla del modo in cui la Chiesa ha sempre osteggiato questa pratica, in particolare nel ritornello. Per Bertoli se il cervello smette di pensare non può far altro che rifugiarsi nella fede.