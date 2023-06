Paul Young canta "I wish you love" a "Un disco per l'estate" 1997

Chi si ricorda Paul Young ospite di "Un disco per l'estate"? Era il 1997 e il cantante britannico si esibiva con "I wish you love" sul palco di Riccione all'interno della storica kermesse musicale in onda su Canale 5. Nonostante la pioggia, Young lasciò l'impronta del suo stile caratterizzato da una mescolanza tra il pop rock e il soul con una tendenza a romantiche ballate sentimentali in versione disco. Prima di intraprendere la carriera da solista all'inizio degli anni Ottanta, l'artista ha fatto parte dei Q-tips, band espressione della "new wave" rock nel Regno Unito.

Vincitore della manifestazione ideata all'inizio degli anni Sessanta dall'AFI - Associazione Fonografi Italiani per promuovere il mercato discografico estivo e condotta nel 1997 da Paolo Bonolis insieme a Renato Zero fu Marina Rei col brano "Primavera". Rivediamo l'esibizione di Paul Young con "I wish you love" a "Un disco per l'estate".