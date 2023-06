Kim Carnes e la sua versione di "Bette Davis Eyes" a "Popcorn" 1981

Tra le molteplici versioni di "Bette David Eyes" quella di Kim Carnes del 1981 portò al successo il brano che sei anni prima Jackie DeShannon aveva inciso in onore dell'attrice tra le icone del cinema in bianco e nero. Nello stesso anno in cui usciva il singolo parte dell'album "Mistaken Identity" la cantante americana si esibiva sul palco di "Popcorn", tra le prime trasmissioni musicali di Canale 5 in onda nei primi anni Ottanta. La protagonista della canzone è la due volte premio Oscar come migliore attrice, inserita nel 1999 dall'American Film Institute al secondo posto tra le più grandi star femminili nella storia del cinema dietro solo a Katharine Hepburne.

Leggi Anche Nino Manfredi premiato da Mariangela Melato ai "Telegatti" 1993

Grazie al decisivo intervento di Bill Cuomo, che crea appositamente per il brano un nuovo arrangiamento, la versione di "Bette David Eyes" cantata da Kim Carnes schizzò al primo posto in classifica negli Stati Uniti trionfando come singolo dell'anno ai Grammy Awards del 1982. Rivediamo l'interpretazione sul palco di "Popcorn".