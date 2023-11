Gabriele Cirilli debutta come Krusca a "Zelig 2000"

Chi si ricorda Tatiana, l'amica di Krusca interpretata da Gabriele Cirilli? In una puntata di "Zelig 2000" il comico abruzzese presentava uno dei suoi personaggi più famosi sul palco dello show comico di Italia 1 condotto da Claudio Bisio. Cirilli entrava travestito da Krusca indossando gonna maculata, parrucca lilla e un paio di zoccoli alti e cantando le note di "Mi piaci" di Alex Britti rivelava al pubblico la passione per il musicista romano. "Per questo i miei amici mi chiamano Britti Woman", scherza Krusca alludendo al film cult del 1990 "Pretty Woman".

Nei panni di Krusca il comico ironizzava sullo stile della tipica donna borgatara romana tra gossip e battute sarcastiche. Proprio nel parlare dell'amica immaginaria Tatiana da vita a un tormentone che caratterizzerà i suoi anni nel casto dello show che portava sul piccolo schermo il talento comico di decine di artisti in scena nell'omonimo locale "Zelig" di Milano. Rivediamo l'esordio di Gabriele Cirilli nei panni di Krusca a "Zelig 2000".