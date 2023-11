Rita Rusić in versione cantante ad "Azzurro" 1987

L'artista croata eseguiva il brano "Under the Rose"

In molti non lo ricordano, ma, oltre che attrice e produttrice, Rita Rusić è stata anche cantante. Lo dimostra, se ce ne fosse bisogno, il video datato 1987, in cui - ospite della trasmissione "Azzurro" - l'artista croata eseguiva il brano "Under the Rose".

Rusić ha, pubblicando "Love Me or Leave Me Now", scelto poi per ladello stesso anno.

L'anno successivo ha inciso, insieme ad Adriano Celentano, il singolo "Sex Without Love", inserito nel film "Joan Lui - Ma un giorno nel paese arrivo io di lunedì" in cui recitavano entrambi. Quindi è stata appunto la volta di "Under the Rose", pubblicato nel 1987.