L'esibizione di Robbie Williams a "Vota la voce" 1997

La performance è una delle prime italiane dell'artista, che ha presentato la canzone "South of the Border"

Era il 1997 quando, cappotto azzurro e occhialetti da intellettuale, Robbie Williams mandava in delirio il pubblico di "Vota la voce" cantando il singolo "South of the Border".

L'artista, dopo aver iniziato la sua carriera musicale nel 1990 con i Take That, che ha lasciato cinque anni dopo a causa del suo carattere ribelle e indisciplinato, ha intrapreso una brillante carriera solista che l'ha portato a diventare una star internazionale apprezzata in tutto il mondo.

Forte di oltre venti milioni di album venduti, il cantante di "Angel" e "Feel" ha vinto in carriera numerosi premi, tra cui 18 successi ai BRIT Awards. Il 7 novembre 2016 al Troxy di Londra ha, inoltre, conquistato il BRITs Icon, prestigioso riconoscimento toccato precedentemente solo a Elton John e David Bowie.