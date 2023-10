Uan e il suo doppiatore a "Buon compleanno Canale 5" nel 1990

Chi non ricorda Uan? Stiamo parlando del protagonista indiscusso del contenitore per bambini e ragazzi "Bim Bum Bam". Amatissimo da grandi e piccini, era un pupazzo rosa con le fattezze di un cane. Entrato nel cast del programma nel 1983, ne è ben presto diventato il simbolo.

La prima puntata di "Bim Bum Bam" andò in onda il 4 ottobre 1981sull'emittente milanese Antenna Nord, quindi la trasmissione è passata su Canale 5 e Italia 1 dal 1981 al 2002. I conduttori sono comparsi per la prima volta nel 1982: Paolo Bonolis, Sandro Fedele e Marina Morra, mentre l'anno successivo sono arrivati Licia Colò e per l'appunto Uan. Per diverso tempo il volto e la voce che animavano Uan rimasero avvolti in un alone di mistero, ma nel 1990 in occasione della trasmissione speciale "Buon compleanno Canale 5" che celebrava i dieci anni della rete ammiraglia di Mediaset fu svelata l'identità umana del pupazzo. A dargli la voce, infatti, era il doppiatore Giancarlo Muratori, poi dopo la sua morte, la voce di Uan fu quella di Pietro Ubaldi.

Nel video in alto, rivediamo sia Uan sia il suo doppiatore ospiti di "Buon Compleanno Canale 5", condotto da Lino Banfi.