Marco Columbro ricorda i suoi esordi a "Speciale 15 anni" del 1995

Nel 1995 l'attore e conduttore televisivo Marco Columbro ripercorreva i suoi esordi a "Speciale 15 anni". "Arrivai a Canale 5 facendo la voce di Five; poi Silvio Berlusconi mi propose il programma alle 8:30 del mattino, "Buongiorno Italia" guardato perlopiù da casalinghe, ammalati, studenti e carcerati" ricordava il conduttore.

"Sono entrato con un provino per dare la voce alla mascotte di Canale 5 e Berlusconi mi chiese di farla aggressiva, petulante, donnaiolo, simpatico, innocente e perdente. Mi disse: lei è un attore e senz'altro le saprà fare tutte queste cose in una sola voce" aveva aggiunto Marco Columbro raccontando i suoi esordi. "Io risposi sì, certo, ma non sapevo proprio come farlo".

Dopo il suo approdo in Fininvest, negli anni Novanta il conduttore di Viareggio diventerà uno dei volti più noti al pubblico delle reti Mediaset grazie a programmi come "Bellezze al bagno", "Paperissima", "Canzoni spericolate" e "Buona Domenica".