Paolo Cevoli nei panni Jennifer Lopez a "Zelig Circus" 2004

Ve lo ricordate Lothar? Nel 2004 il personaggio di Paolo Cevoli "prendeva il posto" della pop star Jennifer Lopez sul palco di "Zelig Circus", lo storico programma in onda su Canale 5 dedicato al cabaret e condotto da Claudio Bisio e da Vanessa Incontrada. Armato di un grosso panino e di un sacchetto della spesa l'inviato dall'agenzia “Eventi Mandrake Management 2003" si presentava a torso nudo con indosso un fez in testa e una tunica leopardata per assolvere al ruolo di supplente delle star "impossibilitate" a presentarsi in trasmissione.

Alla richiesta dei due conduttori di omaggiare in qualche modo la cantante e attrice statunitense J-Lo, Lothar li ignora e continua a gustarsi il suo panino tenuto insieme dal nastro adesivo: "Sono impossibilitato!", dice il sostituto delle star mostrando prontamente il certificato medico tra le risate del pubblico. Dopo un secondo tentativo da parte della coppia Bisio-Incontrada il personaggio interpretato da Paolo Cevoli imita una mossa di Jennifer Lopez ancheggiando il bacino con i pantaloni leopardati. Nel cast di "Zelig" per quasi dieci anni il comico romagnolo ha portato alla ribalta decine di maschere come Teddi Casadey, Olimpio Pagliarani e Yuri e ell'edizione 2021 è tornato sul palco dello show di Canale 5 vestendo i panni dell'assessore Palmiro Cangini.

Rivediamo lo sketch di Paolo Cevoli nei panni di Lothar sul palco di "Zelig Circus" 2004.