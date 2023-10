Orietta Berti canta "La balena" a "Superclassifica Show" 1981

Nell'epoca d’oro della Canzone Italiana, tra gli anni '60 e '70, Orietta Berti è stata tra le cantanti più impostanti all'interno di un panorama musicale femminile che era pieno zeppo di voci uniche come quella di Mina, Milva, o ancora Iva Zanicchi. Conosciuta da tutti con il soprannome di Usignolo di Cavriago, Orietta spiccava per la purezza cristallina della sua voce unita a una personalità semplice e genuina.

Questa sua verve le ha permesso di tornare protagonista anche recentemente, prima con il grande ritorno sul palco di Sanremo e poi con la hit "Mille", tormentone estivo lanciato in collaborazione con Fedez e Achille Lauro, per misurarsi infine nell'esperienza come opinionista al "Grande Fratello Vip", accanto a Sonia Bruganelli.

Dal suo esordio nel 1965 con "Tu sei quello" Orietta è stata un treno inarrestabile: milioni di dischi venduti, 11 presenze al festival di Sanremo, tour in tutto il mondo e grandi successi come "Fin che la barca va" o "Tipitipiti". Non solo 50 anni di carriera ma anche 50 anni di matrimonio con Osvaldo Paterlini, compagno di vita e suo manager da cui ha avuto due figli. Rivediamola ospite a "Superclassifica Show", nel 1981, quando cantava "La balena".