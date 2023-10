L'esibizione di Grace Jones a "Vota la Voce" 1989

La cantante giamaicana incanta il pubblico del concorso musicale con "Love on top of love"

Presentata da Red Ronnie e dal cantante Raf, Grace Jones fa il suo ingresso sul palco di "Vota la Voce" 1989 per esibirsi con la sua "Love on top of love". Prima di interpretare il celebre singolo estratto dall'album "Bulletproof Heart", l'artista si concede a un divertente siparietto con il conduttore e coinvolge anche il cantautore Zucchero, presente tra il pubblico della kermesse musicale.

E quando il presentatore del concorso gli domanda cosa sia per lei il sesso, la cantante giamaicana risponde senza esitazione: "È vita".

Classe 1948, Grace Beverly Jones intraprende la carriera come modella, sfilando prima a New York e poi a Parigi per le più importanti maison di moda. L'approdo alla musica sopraggiunge nel 1975, proponendo inizialmente un sound prettamente disco per poi sperimentare altre sonorità, fino ad affermarsi tra le principali icone femminili del rock.

Oltre alla musica, Grace Jones si misurerà anche come attrice e prenderà parte a diverse pellicole tra cui "Quelli della calibro 38", "Conan il distruttore", "Vamp", "Diritti all'inferno" e "Il principe delle donne".