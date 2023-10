"Cuccarello", la sigla di chiusura di "Campioni di ballo" 1999

Lorella Cuccarini e Christian De Sica ballano "Cuccarello", la celebre sigla di chiusura di "Campioni di ballo" nel 1999. Il programma, un talent show basato su una gara di ballo, è stato ideato dalla stessa Cuccarini insieme a Silvio Testi ed era nato inizialmente come un breve spazio all'interno di "Buona Domenica".

Visto il grande successo, "Campioni di ballo" si trasformò presto in un programma autonomo che vedeva in ogni puntata la partecipazione di un ospite che era solito duettare canzoni con la conduttrice romana. Tra questi, l'attore Christian De Sica che vediamo nel video lasciarsi travolgere dalla sigla e scatenarsi in un ballo a tempo con Lorella Cuccarini.