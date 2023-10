Buon compleanno Barbara Palombelli, rivediamola a "Non è la Rai" 1994

Auguri a Barbara Palombelli. Nata a Roma il 19 ottobre 1953 la giornalista festeggia oggi 70 anni. Inizia la sua carriera alla Rai per poi passare alla carta stampata dove ha collaborato tra gli altri con Indro Montanelli a "Il Giornale". A cavallo tra gli anni ottanta e novanta ha rivestito il ruolo di vice-caporedattrice per la rivista Panorama, poi di "inviata speciale" per il Corriere della Sera e successivamente è passata a la Repubblica. Nel 1994 rilasciava un'intervista ad Ambra Angiolini a "Non è la Rai", popolare contenitore pomeridiano ideato da Gianni Boncompagni e in onda sulle reti Mediaset per quattro edizioni. Nell'azienda del Biscione Palombelli tornerà qualche anno dopo come conduttrice di "Forum" su Canale 5 e fino al 2023 anche del talk show di attualità "Stasera Italia" su Rete 4.

Nel corso dell'intervista Barbara Palombelli affronta vari aspetti della sua vita professionale e privata come il secondo figlio Francisco, originario dell'Ecuador, adottato insieme al marito Francesco Rutelli che da pochi mesi rivestiva la carica di sindaco di Roma. La giornalista romana prende poi una posizione netta sulla celebrazione della Giornata internazionale della Donna: "Abolirei l'8 marzo perché mi sembra che le feste vengano sempre dedicate per risarcire qualcuno", spiega Palombelli che aggiunge: "Io non credo che le donne siano sfortunate in Italia ma in giro per il mondo ci sono state situazioni di disagio sulle quali forse bisognerebbe riflettere di più". Rivediamo l'intervista di Ambra Angiolini a Barbara Palombelli a "Non è la Rai" 1994