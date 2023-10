La sigla di "La sai l'ultima?" 2008 con Lorella Cuccarini

Nel 2008 la ballerina e conduttrice romana Lorella Cuccarini ha partecipato accanto a Massimo Boldi all'edizione di "La sai l'ultima?", trasmessa in prima serata su Canale 5.

Proprio Cuccarini era la protagonista della sigla di apertura del programma, dove si destreggiava in una coreografia sulle note del brano "Un'onda d'amore".

Nata il 10 agosto 1965, Lorella Cuccarini ha iniziato a muovere i primi passi nella danza all'età di nove anni, frequentando la scuola di ballo di Enzo Paolo Turchi, famoso ballerino televisivo e compagno di Carmen Russo. Da qui, la sua primissima apparizione televisiva nel 1978 a 12 anni a "Ma che sera", condotto da Raffaella Carrà.

La sua gavetta prosegue attraverso diversi programmi televisivi a cui partecipa come ballerina di fila, finché viene notata da Pippo Baudo. Proprio accanto allo storico conduttore, Lorella Cuccarini si afferma nella trasmissione "Fantastico 6", per poi proseguire la sua carriera in numerosi altri programmi degli anni Ottanta. E sul finire di quel decennio scalerà anche le classifiche radiofoniche con "La notte vola", un brano che entra di diritto a far parte della storia della musica italiana.