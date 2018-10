"Grande Fratello Vip", tanti auguri Eleonora: in Casa si festeggia il compleanno dell'attrice

Tra brindisi e dolci fatti in casa, Eleonora è rimasta visibilmente commossa dalla festa e ringrazia i ragazzi: "Vi voglio bene, non vi dimenticherò mai!", ha aggiunto con le lacrime agli occhi soffiando sulle candeline.



"Provo un’emozione così forte che adesso svengo", sottolinea poi l'attrice. C’è chi la abbraccia, chi la stringe e chi la bacia. Stefano sa bene che Eleonora ha un debole per lui e non si risparmia...