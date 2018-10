"Grande Fratello Vip", Ivan vittima di un brutto scherzo

Nella Casa del "Grande Fratello Vip" Francesco, Giulia, Benedetta e Stefano sono in camera con la luce spenta e tra una chiacchiera e l'altra decidono di fare uno scherzo a Ivan Cattaneo, che si è allontanato per andare in bagno. Di ritorno il cantante viene sorpreso alle spalle da Monte in accappatoio, che gli si avvicina sussurrandogli il suo nome. Ivan urla dallo spavento e appena capisce che si tratta di uno scherzo tuona: "Non lo fare mai più!". La bravata è riuscita e i ragazzi se la ridono...