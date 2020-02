"Sailor Moon" spegne 25 candeline e festeggia con un anno di eventi

Era il 21 febbraio 1995 quando andò in onda su Canale 5 il primo episodio di " Sailor Moon" . La serie animata giapponese ebbe un successo immediato e venticinque anni dopo le guerriere godono ancora di ottima salute. La principessa lunare e le sue colleghe hanno infatti tutte le carte in regola per essere annoverate tra le icone pop dei Millenial, che le ricordano ancora oggi con molto affetto.

Il personaggio di Sailor Moon è nato dalla mente della fumettista Naoko Takeuchi e narra delle avventure delle Guerriere Sailor, chiamate così per i vestiti da marinarette. Di giorno sono delle ragazze qualunque, ma di notte si trasformano per salvare la Terra da mostri malvagi e creature delle tenebre.

UN ANNO DI EVENTI - Per festeggiare il 25 anni delle guerriere Sailor sono state organizzate tante iniziative in tutto il mondo. In Italia si parte il 22 febbraio dall Mufant (Museo del Fantastico) di Torino,con l'inaugurazione di una statua in suo onore. L'appuntamento anticipa la grande retrospettiva che il museo le dedicherà a partire dal prossimo giugno, nel contesto del festival “Loving the Alien”.

Sailor Moon sarà inoltre protagonista di uno spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio intitolato "Sailor Moon Prism On Ice". Lo show farà il suo debutto in Giappone a giugno e a interpretare la protagonista sarà Evgenija Medvedeva, campionessa olimpica di pattinaggio grande fan dell'eroina nipponica. L'appuntamento più atteso dai fan è però quello previsto per l'11 settembre, data di uscita al cinema della prima parte del film d'animazione "Sailor Moon Eternal"

