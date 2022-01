Quirinale: su Retequattro l'elezione del presidente della Repubblica minuto per minuto

Ansa

Lunedì 24 gennaio 2022 l'informazione Mediaset dedica una programmazione speciale, con edizioni straordinarie e approfondimenti, per seguire in diretta lo spoglio delle schede che porteranno alla nomina del nuovo presidente della Repubblica italiana. La staffetta informativa di Retequattro prevede i seguenti appuntamenti: dalle 16:30 alle 18:50, "Speciale Quarta Repubblica Quirinale" condotto da Nicola Porro in collaborazione con Tg4. Tg4 fino alle 19:50 mentre dalle 19:55 alle 20:30, Barbara Palombelli conduce "Stasera Italia Quirinale", seguito dal consueto appuntamento con "Stasera Italia". Dalle 21:25, la linea passa a Nicola Porro con "Quarta Repubblica".