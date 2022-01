Al via "Twenty Seven", il nuovo canale tematico Mediaset dedicato ai blockbuster per tutta la famiglia

Dal Web

E' in onda "Twenty Seven", il nuovo canale tematico gratuito di Mediaset. La nuova rete è dedicata a film e serie tv internazionali ed è visibile al numero 27 del telecomando. Dedicata ai grandi blockbuster americani adatti a tutta la famiglia, "Twenty Seven" sarà una destinazione sinonimo di contenuti piacevoli e di qualità. Mediaset ha acquisito la posizione 27 dal gruppo ViacomCbs insieme alla 49 (numerazione a cui si sposta il canale "Mediaset Italia 2" che lascia la posizione 66) e alla 67 (in cui viene ricollocata "R101TV", già al 167).