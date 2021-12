Su Mediaset Infinity arriva il nuovo channel MGM

Mediaset Infinity continua ad arricchire la propria offerta con il nuovo channel MGM ( Metro Goldwyn Mayer ). Disponibile sulla piattaforma, offre al pubblico la visione dei grandi franchise, dei titoli più amati dai fan e dei blockbuster del ricco catalogo dello studio, sia per quanto riguarda i film sia per le serie TV.

Oltre alla visione gratuita dei programmi Mediaset sia in diretta sia on-demand – la larghissima base della sua struttura a piramide – Mediaset Infinity allarga infatti la proposta di nuovi contenuti di qualità attraverso i channels verticali dedicati agli appassionati di generi specifici, disponibili a pagamento con il massimo della flessibilità.

Il channel di MGM è disponibile su Mediaset Infinity con film d'azione di successo tra cui "21 Jump Street" e "22 Jump Street", con Channing Tatum e Jonah Hill; "Alì", con Will Smith; e "Ben-Hur" con Morgan Freeman e Jack Huston. Sono inoltre disponibili iconici franchise ed emozionanti titoli drammatici come "La Pantera Rosa", "Millennium - Uomini che odiano le donne" e "Toro scatenato". Per quanto riguarda le serie tv, il pubblico ha accesso alle stagioni del franchise di fantascienza "Stargate SG-1", "Atlantis" e "Universe", oltre ai successi "Fargo" e "Teen Wolf".

MGM, disponibile a un costo mensile di 3,99 euro con 7 giorni di prova gratuita, si aggiunge ai channels tematici internazionali già disponibili su Mediaset Infinity, specializzati in serie tv, sport, cinema, documentari e offerte per i più piccoli, attivabili anche singolarmente: Starzplay, Midnight Factory, Moonbug Kids, Crime+Investigation Play, History Play, Blaze Play e Juventus TV. Inoltre, il canale Infinity+ offre migliaia di contenuti del miglior cinema e delle più amate serie tv (anche in 4K), oltre al grande calcio esclusivo della UEFA Champions League.

