Per "Back To School" anteprima su "Mediaset Infinity": Nicola Savino apre l'anno accademico

Si apre ufficialmente l'anno accademico online di "Back to School", la trasmissione che debutterà in televisione il 4 gennaio 2022: il programma, condotto da Nicola Savino, sarà in onda in prima serata su Italia1 e farà rifare l'esame di quinta elementare a 25 big della tv, della musica e dello sport. I primi giorni di scuola per la preparazione alla licenza elementare sono svelati in esclusiva su "Mediaset Infinity" a partire dal 14 dicembre.