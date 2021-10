Il 20 ottobre il canale all news Tgcom24 sarà tra gli apripista per la rivoluzione digitale delle trasmissioni tv. Basterà avere un televisore abilitato alla ricezione con tecnologia Dvb-T2 (qui trovi le informazioni e anche le agevolazioni economiche ). Se però sei ancora in attesa di questo fondamentale upgrade, potrai comunque rimanere informato e poter visionare il canale all news Tgcom24, ecco quello che c'è da sapere.

App Tgcom24 via smartphone - Scaricando dal marketplace del tuo telefonino (sia Android che Apple) la app di Tgcom24 potrai accedere attraverso la home page potrai avere il video in diretta.

Tgcom24 su mobile - Ma anche se non volessi scaricare la app puoi comunque rimanere sintonizzato sul canale all news di Mediaset. Accedendo all'indirizzo www.tgcom24.mediaset.it/video/ sarai subito sintonizzato sulle nostre frequenze.

App Mediaset Infinity - Sei un cliente Sky Q o Firestick Amazon puoi trovare Mediaset Infinity nella sezione App. Basterà fare il login con il proprio account Mediaset e poter quindi accedere anche ai contenuti in diretta tra cui il canale Tgcom24. Registrarsi è semplice: seleziona “Login/Accedi” nel menu laterale dell’app per Smart TV o dalla sezione “le mie liste” della Mini App TV. Poi inserisci il codice che vedi in TV nel sito web che ti sarà indicato. In questo modo non dovrai inserire username e password in TV ma farai login automaticamente con lo stesso account che usi sul sito o sull’app Mediaset Infinity per smartphone o tablet.