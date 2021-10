Rottamazione tv e bonus tv Isee, ecco come lo Stato aiuta nella transizione al nuovo digitale terrestre

Ci sono due bonus attivi al momento: il bonus rottamazione tv e il bonus tv Isee 20.000. Il primo è stato varato nell'estate 2021 e non prevede limiti di reddito ma obbliga chi lo usa a portare in discarica o al negoziante un vecchio televisore. Il secondo, invece, è stato pensato per le famiglie meno abbienti e non è necessario essere già possessori di un tv. Entrambi i bonus hanno scadenza 31 dicembre 2022 ma attenzione, quello Isee 20.000 è anche legato ai fondi messi a disposizione del governo che potrebbero esaurirsi prima.

Il bonus rottamazione tv - il bonus rottamazione prevede uno sconto del 20% sul prezzo d'acquisto del nuovo televisore con un tetto massimo di 10 0€. Ciò significa che se l'apparecchio, ad esempio, costa 500 € o più, lo sconto sarà di 100€; altrimenti lo sconto sarà pari al 20% del prezzo di vendita. Per poterne usufruire il nuovo tv deve essere inserito nella lista degli apparecchi certificati dal Mise (la trovate cliccando qui). Il bonus rottamazione è usufruibile una sola volta per nucleo familiare. Le altre due incombenze per chi vuole usufruire del bonus rottamazione sono:

- essere in regola con il Canone Rai (o esserne esenti)

- conferire al negoziante o ad un'isola ecologica un vecchio Tv

Il bonus tv Isee 20.000 - Per il bonus tv Isee 20.000 lo sconto "alla cassa" è di 30 € per l'acquisto di un Tv o di un decoder idoneo al nuovo standard Dvb-T2. Anche in questo caso l'acquisto è legato alla lista degli apparecchi certificati dal Mise (la trovate cliccando qui). Non c'è necessità di rottamare un vecchio tv ma bisogna avere un reddito Isee inferiore ai 20mila euro.

Acquistare una tv online - Un po' più complesso l'acquisto delle televisioni online usufruendo dei bonus governativi. Non tutti i grandi negozi virtuali hanno aderito alla campagna rottamazione tv. Molte catene dell'elettronica invece sì e quindi di permetto di effettuare l'acquisto dell'apparecchio, magari sfruttando anche la scontistica aggiuntiva delle transazioni online, ma chiedono il ritiro della tv nel negozio fisico in modo da permettere la consegna della televisione da rottamare e la consegna dei moduli.

E a proposito dei moduli, ci sono due documenti messi a dispozione del Ministero dello Sviluppo Economico che sono necessari per i bonus. In sostanza sono due autocertificazioni. Qui trovate i link:

Scarica il modulo per richiedere il Bonus Rottamazione

Scarica il modulo per richiedere il Bonus ISEE 20.000