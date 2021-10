Il cast di "Back to School" è completo: svelati gli ultimi cinque concorrenti

Da video

Adesso è tutto pronto per il ritorno a scuola... Il cast di "Back to School", la trasmissione di Nicola Savino che vedrà 25 vip impegnati a rifare l'esame di quinta elementare, è stato completamente svelato. Sono stati resi noti gli ultimi cinque nomi che mancavano per completare la classe. Si tratta di Lory Del Santo, Martina Hamdy, Eleonora Pedron, Flavio Vento e Scintilla.