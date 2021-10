"Back to school", ecco in anteprima altri quattro concorrenti ufficiali

A novembre, in prima serata su Italia 1, arriva "Back to school", il nuovo programma condotto da Nicola Savino che farà rifare l’esame di quinta elementare a 25 big della tv, della musica e dello sport. In anteprima sono stati svelati altri quattro “ripetenti” ufficiali che parteciperanno: Maria Teresa Ruta, Totò Schillaci, Gianluca Zambrotta e Andrea Zelletta.