Relax al mare e con la famiglia Vacanze in famiglia e al mare, anche in questo agosto 2023. Avere tutti i suoi cari in navigazione tra Francia e Corsica è stata gioia pura per Pier Silvio Berlusconi. "Un paradiso", ha confidato ai suoi collaboratori che lo hanno sentito più volte, anche intorno a Ferragosto. E una gioia ancor più grande - come scrive "Chi" - è stata per lui trascorrere le prime vacanze estive con la sua nipotina e vedere l’amore della compagna Silvia nei confronti della piccola.



Come ogni anno Pier Silvio Berlusconi ha passato gran parte del tempo tra cale e calette deserte della Corsica, come mostrano gli scatti del settimanale "Chi", fermandosi spesso nel borgo di Calvi per passeggiare nelle caratteristiche viuzze.



Eccolo con tutti i suoi "cuccioli" come li chiama "Chi" tra bagni, remate sulla classica tavola nautica con pagaia e camminate nell’entroterra. Per concludere la giornata tutti insieme in barca, la sera.