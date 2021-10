Arriva "#Martyisdead" la serie ispirata a casi reali di cyberbullismo

Trionfatrice agli International Emmy Awards 2020 nella categoria Best Short-Form Series, arriva su Italia 1, con tre appuntamenti, da martedì 19 ottobre, in seconda serata, "#Martyisdead", la serie ispirata a casi reali di cyberbullismo e realizzata in Repubblica Ceca. Al centro di ognuno degli 8 brevi episodi, che stanno già conquistando pubblico e critica in diversi paesi del mondo, c’è la storia di Marty, un ragazzo che perde la vita a quindici anni.